США приветствуют учреждение миссии ЕС на границе Армении и Азербайджана, надеются, что это будет способствовать переговорам между сторонами. Об этом заявил в пятницу на брифинге заместитель главы пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател.

«Мы воодушевлены встречей премьер-министра Армении и президента Азербайджана и приветствуем [действия] президента Франции и главы Европейского совета по приданию импульса всеобъемлющему мирному процессу», — сказал он.

«В частности, мы приветствуем прогресс по вопросу миссии наблюдателей ЕС в регионе. Эта миссия [нацелена] на выстраивание доверия между сторонами и продолжит способствовать переговорам Армении и Азербайджана», — отметил Пател.