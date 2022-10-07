США не вступят в конфликт в Украине, если они сами или их союзники не подвергнутся атаке. Об этом заявил в пятницу на брифинге заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател, отвечая на вопрос о призывах президента Украины Владимира Зеленского к «превентивным ударам» по России.

«До тех пор, пока США или наши союзники не будут атакованы, мы не будем напрямую вступать в этот конфликт, в том числе отправлять американские силы для участия в боевых действиях на Украине или атаковать российские войска», — сказал он.