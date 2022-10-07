Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что Россия начала готовить свое общество к ядерному удару. Об этом сообщает BBC.

«Мы видим, что российские власти любят жизнь, и поэтому риски применения ядерного оружия, я считаю, на сегодняшний день не столь однозначны, как говорят некоторые эксперты», — заявил президент.

По словам Зеленского, в РФ понимают, что после применения ядерного оружия обратно пути уже нет. Не только для истории и их государства, но и лично. Их будут преследовать до конца жизни.

«Поэтому трудно сегодня решить этот узел. То, что это опасно, и то, что мы видели последствия того, что делала Россия у нас — их пытки, их мародерства, изнасилование, а затем оккупация атомной станции», — заявил Зеленский. .

Именно поэтому президент считает, что исключать риск применения ядерного оружия нельзя. Кроме этого, Зеленский заявил, что Украина имеет дело с неадекватным человеком, который может воспринять слова как призыв к определенным действиям. Например, если сказать, что они не способны применить ядерное оружие, то неадекватный человек, в руках которого есть такая власть, может, напротив, показать всем: «Ах, я не могу? Посмотри, как я могу» — и применить.

«Если я скажу, что он может применить, то это может повлечь за собой панические настроения во многих государствах, включая Украину. Я не рисковал бы сегодня официально делать такие выводы», — добавил президент.