США не видят причин для эскалации напряженности в ядерной сфере и призывают РФ к смягчению риторики, заявила в пятницу представитель Белого Дома Карин Жан-Пьер.

«Россия может деэскалировать это в любой момент, нет никаких причин для эскалации», — заявила Жан-Пьер во время пресс-брифинга, комментируя опасения, высказанные президентом США Джо Байденом по поводу риска применения ядерного оружия в мире.

При этом она отметила, что США не видят признаков того, что Россия готовится использовать ядерное оружие.