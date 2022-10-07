Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков категорически отверг утверждения о расколе в ближайшем окружении главы российского государства Владимира Путина.

«Есть рабочие споры: об экономике, о ходе [«специальной»] «военной операции» [в Украине]. Есть споры об образовательной системе. Это [все] часть нормального рабочего процесса, и это не является признаком какого бы то ни было раскола», — подчеркнул Песков в комментарии газете The Washington Post. Слова Пескова опубликованы в статье о том, что некий представитель «ближнего круга» Путина якобы напрямую высказал российскому лидеру несогласие с тем, как проводится «СВО». Песков охарактеризовал эти сведения как «совершенно не соответствующие действительности».

При этом пресс-секретарь президента констатировал, что в российском руководстве случаются разногласия и дебаты по тем или иным ключевым вопросам. «Имеются разногласия по таким моментам. Некоторые считают, что нам надо действовать иначе. Однако это все часть обычного рабочего процесса», — отметил Песков.