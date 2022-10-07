В Санкт-Петербурге завершился неформальный саммит лидеров стран СНГ. Провожать его гостей лично вышел президент России Владимир Путин.

После завершения всех мероприятий в Константиновском дворце остались лишь президент Беларуси Александр Лукашенко и лидер Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Помимо них участие в саммите приняли президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер‑министр Армении Никол Пашинян, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Таджикистана Эмомали Рахмон и президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов.

Все лидеры, за исключением Алиева и Токаева, приехали в Константиновский дворец на автомобилях Aurus, тогда как главы Азербайджана и Казахстана выбрали для этого более привычные для них Maybach и Mercedes