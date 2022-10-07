Аппарат Омбудсмена Азербайджана ответил на необоснованные утверждения Омбудсмена Армении.

Согласно заявлению Аппарата Омбудсмена, утверждения Омбудсмена Армении о пытках армянских военнопленных в Азербайджане являются очередным шагом, совершенным Арменией для того, чтобы скрыть истину и запутать мировую общественность с помощью ложной информации, являющейся частью традиционной политики этой страны: «В этой связи сообщаем, что Омбудсмен Сабина Алиева и представители Аппарата Омбудсмена, руководствуясь требованиями международных конвенций, несколько посещали армянских военнопленных и членов вооруженных формирований, задержанных на наших освобожденных территориях и переданных под следствие. Во время этих посещений задержанным разъясняли на их родном языке права, которыми они обладают в соответствии с национальным законодательством и международным правом. Эти граждане Армении не жаловались на условия содержания и обращение. Кроме того, установлено, что для них организовано медицинское обслуживание на уровне международных стандартов, созданы условия для поддержания телефонной связи с членами семьи. Отчеты об этих посещениях также были представлены в международные организации».

В заявлении также говорится, что азербайджанская сторона расценивает тиражирование таких ложных утверждений, как то, что в отношении задержанных в Азербайджане применялись пытки, а некоторые из них были убиты, как попытку отвлечь внимание мировой общественности от преступлений, совершенных Арменией: «Напоминаем также, что армянская сторона уклоняется от предоставления информации о почти четырех тысячах азербайджанцев, попавших в плен, пропавших без вести и взятых в заложники в ходе Первой карабахской войны. Есть доказательства того, что эти лица умерли, не выдержав пыток, которым их подвергли, были убиты и массово захоронены. Об этом отчетливо свидетельствует обнаружение после освобождения наших земель от оккупации массовых захоронений в этих районах и фактов, подтверждающих, что захороненные там мирные жители и военнослужащие были подвергнуты пыткам.

С этой точки зрения мы рассматриваем попытку совершившей и продолжающей совершать многочисленные преступные деяния армянской стороны представить гуманное обращение Азербайджана с армянскими пленными в ложном свете, как попытку Армении запутать мировую общественность и как всегда, скрыть свои преступления, искажая правду.

Было бы хорошо, если бы вместо того, чтобы вводить в заблуждение мировую общественность, распространяя такую ложную информацию и заниматься плагиатом отчетов Омбудсмена Азербайджана, Омбудсмен Армении попытался выяснить судьбу почти четырех тысяч пропавших без вести азербайджанцев и тем самым оказал поддержку миру и обеспечению прав человека».