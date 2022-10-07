Израильско-азербайджанская международная организация “АзИз” обратилась к израильской и международной общественности в связи с массовыми захоронениями, обнаруженными в селе Эдилли Ходжавендского района.

Согласно информации Госкомитета по работе с диаспорой, в обращении, направленном от имени президента ассоциации Льва Спивака главе израильского государства, членам парламента, представителям политических партий страны, трагедия Эдилли расценена как свидетельство очередного военного преступления Армении. Было сказано, что обнаруженные останки принадлежат азербайджанцам, пропавшим без вести во время первой Карабахской войны. Привлекается внимание к тому, что Армения до сих пор уклоняется от предоставления информации о судьбе почти 4000 азербайджанцев и местах массовых захоронений, стремится скрыть от международной общественности военные преступления, совершенные против нашего народа.

В заявлении отмечено, что проживающая в Израиле азербайджанская община глубоко потрясена преступлениями в Эдилли.

В документе указано на то, что за 30-летний период оккупации вооруженными силами Армении, игнорирующей все нормы международного права, были зверски убиты, поверглись страшным пыткам и глумлению азербайджанские военнопленные, территории Азербайджана загрязнены минами, в результате ракетных обстрелов во время второй Карабахской войны городов Гянджа, Барда, Мингячевир, Геранбой и Тертер, расположенных на расстоянии десятков километров от линии фронта, погибли свыше ста мирных жителей.

Наши соотечественники призвали израильскую общественность и международное сообщество не оставаться равнодушными к военным преступлениям Армении, принять срочные меры в правовой плоскости с целью привлечения к ответственности лиц, виновных в совершении в различное время преступлений на этнической почве против мира и человечности.