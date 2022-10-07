Американский миллиардер Илон Маск считает, что президент США Джо Байден слишком стар для того, чтобы баллотироваться на второй срок. Об этом владелец компаний Tesla и Space X заявил в интервью, опубликованном в пятницу на сайте газеты Financial Times (FT).

«Не надо, чтобы был слишком большой разрыв между вашим возрастом и средним возрастом населения, потому что тогда очень трудно будет оставаться в контакте с людьми. <…> Возможно, разрыв в одно поколение это еще нормально, но в два? Не знаю, но когда у вас уже правнуки, насколько вам близки проблемы людей? Возможно ли вообще сохранять с ними связь в такой ситуации?», — сказал Маск.