Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк раскритиковал присуждение Нобелевской премии мира представителям России и Беларуси. Об этом он написал в Twitter.

«У Нобелевского комитета однозначно интересное понимание слова «мир», если Нобелевскую премию вместе получают представители двух стран, напавших на третью».

При этом он напомнил, что ни российские, ни белорусские организации так и не смогли организовать сопротивление войне.

«Нобель в этом году просто «супер» — иронично написал Подоляк.