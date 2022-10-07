Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк 7 октября в Twitter отреагировал на заявление экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель о якобы невозможности достижения прочного мира в Европе без вовлечения России.

«Чистое лицемерие. Россия вторгается в Украину, уничтожает города, устраивает массовые казни, угрожает миру ОМП (оружием массового поражения), если тот не позволит геноцид и аннексию. Казалось бы, все ясно. Но снова выходит госпожа Меркель и говорит: «Без России не будет крепкого мира». Как это остановить?» – написал Подоляк.