Заседание Комитета начальников штабов вооруженных сил стран Содружества независимых государств (СНГ) состоится в Баку 12 октября, сообщает пресс-служба Исполнительного комитета СНГ.

Организационные вопросы, связанные с проведением заседания, обсуждены 12 сентября в ходе встречи первого заместителя министра обороны — начальника Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковника Керима Велиева с секретарем Совета министров обороны стран СНГ генерал-майором Юрием Дашкиным.