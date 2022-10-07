Президент РФ Владимир Путин поблагодарил главу Казахстана Касым-Жомарт Токаева за поддержку русского языка.

«Касым-Жомарт Кемелевич выступил с инициативной создать под эгидой СНГ международную организацию по поддержке и продвижению русского языка. Мы очень благодарны президенту Токаеву, думаю, это важно для всех. Русский язык безусловно является языком межгосударственного общения и это имеет и практическое измерение, имею в виду, что в России работают, трудятся миллионы граждан СНГ, которые помогают и России в осуществлении планов развития и сами зарабатывают средства для поддержания своих семей», — заявил Путин на неформальном саммите глав стран СНГ.