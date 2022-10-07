В Санкт-Петербурге началась неформальная встреча глав государств СНГ.

В мероприятии принимает участие президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Во встрече также принимают участие президенты Беларуси Александр Лукашенко, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Таджикистана Эмомали Рахмон, Туркменистана Сердар Бердымухамедов, Узбекистана Шавкат Мирзиёев, премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Пресс-секретарь президента Кыргызстана Садыра Жапарова ранее сообщил, что глава государства не сможет приехать на саммит.