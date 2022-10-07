Командующий Военно-морскими силами Азербайджана контр-адмирал Субхан Бекиров, принимающий участие в 13-м трансрегиональном симпозиуме Военно-морских сил в Венеции, встретился с командующим Военно-морскими силами Италии адмиралом Энрико Кредендино.

Как сообщает Минобороны, передав приветствия министра обороны Азербайджана генерал-полковника Закира Гасанова, контр-адмирал С.Бекиров поблагодарил итальянского коллегу за приглашение на международный симпозиум.

На встрече состоялся обмен мнениями о перспективах развития сотрудничества между ВМС двух стран в военной, военно-образовательной и других областях, был обсужден ряд вопросов, представляющих взаимный интерес.

В заключение состоялась церемония взаимного вручения подарков, было сделано фото на память.