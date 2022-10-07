Турция разместила на севере Кипра БПЛА, в том числе ударные дроны. Не исключаю новые поставки вооружения на остров. Это наше право. Мы должны полностью обезопасить Турецкую Республику Северного Кипра со всех направлений. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

По его словам, первой реакцией Турции [на решение США отменить эмбарго на поставки вооружения греческом Кипру] стало размещение ударных БПЛА на территории ТРСК.

Эрдоган указал, что вне зависимости от принятия решения по созданию военной базы, самолеты турецких ВВС, взлетающие с территории Турции и сегодня могут в кратчайшие сроки достигать острова. «Никаких проблем и в этом вопросе нет», — цитирует его слова Anadolu.

Турецкий лидер рассказал далее об инициативе главы греческого Кипра по проведению двусторонней встречи.

«Никос Анастасиадис [в Праге] настаивал на двусторонней встрече. Даже подключил посредников. Я в ответ напомнил, что срок его полномочий завершается через два месяца. В подобной ситуации такой вопрос не обсуждается. Я также отметил, что они [Никосия] постоянно действуют по чьей-то указке. А так дела не ведутся, и не приведут к желаемому», — сказал Эрдоган.