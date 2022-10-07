Премьер-министр Финляндии Санна Марин рассчитывает, что Турция согласится ратифицировать заявку ее страны на вступление в НАТО как можно скорее.

Об этом Марин заявила журналистам перед началом в пятницу неформального саммита глав государств и правительства стран Евросоюза (ЕС) по итогам разговора с турецким лидером Реджпом Тайипом Эрдоганом, который состоялся в четверг, передает ТАСС.

«Конечно, мы надеемся, что Турция ратифицирует нашу заявку о членстве как можно скорее», — сказала Марин.

По ее словам, турецкий лидер в ходе разговора отметил, что Анкара не считает для себя «проблемой» действия Финляндии, поскольку страна старается урегулировать ситуацию в двусторонних отношениях для вступления в альянс. Марин также выразила надежду, что Швеция и Финляндия присоединятся к НАТО одновременно.

Согласно опубликованной на сайте Парламентской ассамблеи НАТО информации, заявки двух скандинавских стран пока не ратифицировали только парламенты Венгрии и Турции.