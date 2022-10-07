Ложь – одно из проявлений Сатаны, с помощью которого он пытается настроить человека против Всевышнего. Люди лгали испокон веков. Ради собственных интересов, ради национальных интересов. Но есть вранье, которому бы удивился не только «князь тьмы», но и сам Бог. Армяне являются настолько «древнейшей» нацией, что сам Создатель удивился, увидев их у горы Арарат.

Но, если отбросить шутки в сторону, то хаи выступают против исторической правды, создавая свою альтернативную историю, и совсем неважно, что нестыковок много, главное, что их устраивает. О «великой Армении», «геноциде армян» говорилось немало, но потомки «геноцидальных» пытаются подтасовывать факты не так уж давно минувших дней. Как известно, Азербайджан вернул Армении 17 военнопленных. Передача пленных осуществилась при посредничестве США.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в своем Twitter заявил, что высоко ценит усилия США в возвращении военнопленных. Он выразил надежду, что вместе с международным сообществом добьется установления мира в регионе. Заметьте, ни одной фразы о пытках. Мало того, пресс-секретарь Следственного комитета Армении Вардан Тадевосян заявил, что в Азербайджане не пытали армянских военнослужащих. Армянских пленных, вернувшихся в РА, допрашивают следователи, сказал он.

И вдруг такое «крутое пике» от омбудсмена Армении Кристине Григорян.

«Мы провели отдельные встречи с 16 вернувшимися 5 октября из азербайджанского плена военнослужащими. С одним военнослужащим, который находится в госпитале, встреча состоится сегодня», — об этом на пресс-конференции 7 октября заявила омбудсмен Армении Кристине Григорян.

«Мы подготовим доклад с целью зафиксировать те выводы, те фактические данные, которые парни нам сообщили. Мы выявили факты пыток, плохого обращения, унижения. О пытках и плохом отношении рассказали практически все вернувшиеся пленные. Случаи плохого отношения произошли и в правоохранительных органах Азербайджана, и даже в госпитале со стороны медперсонала. Обо всем этом будет подготовлен отдельный доклад», – добавил она.

Заметьте, что провокационное заявление армянского омбудсмена звучит на фоне заключительного этапа подписания мирного договора между Азербайджаном и Арменией. Конфликтующие стороны договорились о признании территориальной целостности, и вдруг, как черт из табакерки, выскакивает Кристине Григорян, и опровергает показания армянских военнопленных, полученные в ходе расследования. Она заявляет, что их пытали, при этом не представляя никаких доказательств пыток. Видимо, защитник прав человека Григорян для пущей убедительности «кровожадности» азербайджанцев провела профилактическую беседу с использованием фактора силовых структур, и убедилась, что армян все же «пытали». А этого, она считает, достаточно, чтобы убедить мировое сообщество и настроить его против Азербайджана.

Налицо еще одна попытка армянской стороны дискредитировать самые лучшие побуждения азербайджанской стороны, нацеленные на установление мира и стабильности в регионе. Однако лживые утверждения Григорян говорят лишь об одном: армяне никак не настроены на мир.

Тогда как президент Азербайджана Ильхам Алиев неоднократно говорил: «Кто посчитает, что им нужно жить как граждане Азербайджана, я думаю, что они не пожалеют. А если кому-то это по каким-то причинам не подходит, то они могут выбрать для себя другое место жительства».

Карабахская проблема решена окончательно. И троекратный восклицательный знак в этом вопросе проставил глава государства Ильхам Алиев в Праге. Сегодня вполне понятно, что «карабахский миф» Армении доживает последние дни. И потуги армянского омбудсмена привлечь внимание к тому, чего не было, похоже на попытки человека, старающегося выбраться из трясины. Не те времена, господа «древнейшие»…

Фарид Теймурханлы