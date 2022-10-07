Британская разведка пишет, что трофейная российская техника сейчас составляет значительную часть военной техники Украины. По данным аналитиков, Украина, вероятно, захватила не менее 440 российских основных боевых танков и около 650 других бронемашин с момента вторжения.

Более половины имеющегося в настоящее время танкового парка Украины потенциально состоит из трофейных машин.

Неспособность российских экипажей уничтожить неповрежденную технику перед отходом или сдачей в плен свидетельствует об их плохой подготовке и низком уровне боевой дисциплины. В условиях сильного напряжения российских формирований на нескольких участках и все большей деморализации войск Россия, скорее всего, продолжит терять тяжелое вооружение.