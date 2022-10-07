Все виновные в военных преступлениях в ходе карабахской войны должны быть привлечены к ответственности.

Об этом замглавы пресс-службы Госдепа США Ведант Патель заявил в ходе брифинга, комментируя вопрос об обнаружении еще одного массового захоронения в селе Эдилли Ходжавендского района, сообщает Report.

«Мы потрясены гибелью людей в ходе этого многолетнего конфликта и выражаем наши глубочайшие соболезнования семьям погибших. Многие семьи потеряли близких в ходе этого конфликта», — заявил замглавы пресс-службы Госдепа США.

«Виновные должны быть привлечены к ответственности. Чтобы достичь мира, исцелиться, необходима ответственность», подчеркнул Ведант Патель.

Представитель Госдепа подчеркнул, что США продолжают поддерживать международные усилия по продвижению «правды и примирения», и считают, что эти процессы могут идти в тандеме с продолжающимся мирным процессом между Азербайджаном и Арменией.