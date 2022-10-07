Евросоюз должен изменить политику санкционного давлению на Россию из-за конфликта в Украине, считает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

По его словам, ограничительные меры, введенные против Москвы, лишь вредят Европе и не способствуют урегулированию украинского кризиса.

«Санкции не оправдали возложенных на них надежд, конфликт не окончен. Европа медленно истекает кровью <…> очевидно, что провальную санкционную политику Брюсселя надо менять!» — написал Орбан в Facebook.

Как отметил премьер Венгрии, пока европейские государства сталкиваются с проблемами из-за антироссийских санкций, Россия, напротив, «неплохо зарабатывает».