Президент Кыргызстана Садыр Жапаров не сможет приехать в Санкт-Петербург для участия в неформальной встрече лидеров стран — членов Содружества независимых государств (СНГ), передает РИА «Новости».

По информации агентства, пресс-секретарь главы республики Эрбол Султанбаев объяснил данное решение насыщенным графиком политика.

«Ввиду рабочего графика президент Жапаров не примет участие в неформальном саммите СНГ в Санкт-Петербурге», — добавил представитель президента Кыргызстана.

Как указал Султанбаев, кыргызская сторона отправит на саммит СНГ своего представителя, чтобы передать поздравления Жапарова по случаю юбилея президента России Владимира Путина. По словам пресс-секретаря главы Киргизии, в Санкт-Петербург поедет госсекретарь Суйунбек Касмамбетов.