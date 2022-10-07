Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в четверг о желании провести телефонные переговоры с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным 7 октября, сообщает ТАСС.

Эрдоган считает, что он является единственным лидером государства, который может провести диалог как с Путиным, так и с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он добавил, что именно благодаря усилиями Турции состоялся обмен военнопленными, часть из которых находится у Анкары.

«Завтра у меня будут телефонные переговоры с Путиным, в ходе которых мы обсудим последние события», — подчеркнул Эрдоган.