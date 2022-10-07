Использование российскими военными иранских беспилотников Shahed-136 вряд ли существенно повлияет на ход войны в Украине, говорится в докладе экспертов американского Института исследования войны (ISW).

Аналитики отметили, что использование этих беспилотников не приводит к эффектам, аналогичным использованию Украиной американских систем HIMARS.

Россияне не направляют беспилотники на асимметричные узлы вблизи поля боя, но использовали много этих БПЛА для поражения гражданских целей в тыловых районах. Специалисты предположили, что, вероятно, они надеются вызвать нелинейный эффект с помощью террора.

В ISW отметили, что российские войска, возможно, уже использовали нетривиальный процент поставок Shahed-136, если утверждение о предоставленных России «сотнях» беспилотников правильные.

Кроме этого, в докладе говорится, что украинские войска, вероятно, продолжили контрнаступательные операции на северо-востоке Харьковской области в районе Купянска и операции вдоль дороги Кременная-Сватово на западе Луганской области.

А россияне создают оборонительные позиции в верхней части Херсонской области. Они продолжили наземные атаки в Донецкой области и могли достичь новых успехов в районе Бахмута. Также россияне продолжали наносить артиллерийские, авиационные и ракетные удары на запад от Гуляйполя, а также в Днепропетровской и Николаевской областях.