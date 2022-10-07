Добиться установления прочного мира в Европе можно только при участии России. Об этом заявила экс-канцлер Германии Ангела Меркель (занимала пост с 2005 по 2021 год).

«Пока нам не удалось этого сделать, холодная война на самом деле ещё не закончилась», — заявила Меркель на церемонии, посвященной 77-летию газеты «Зюддойче цайтунг» в Мюнхене.

Меркель заявила, что конфликт в Украине стал «глубоким поворотным моментом». Бывший канцлер призвала к словам российского президента Владимира Путина относиться серьёзно, а не классифицировать их как блеф с самого начала.