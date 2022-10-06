В США опровергли планы о размещении ядерного оружия в Польше. Об этом заявил замглавы пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател.

По его словам, Соединенные Штаты не планируют базировать подобные вооружения в странах, вошедших в НАТО после 1997 года, в том числе в Польше, которая присоединилась к Североатлантическому альянсу в 1999 году.

«Мы не в курсе, чтобы эта тема поднималась в ходе переговоров. Но я могу сказать, что США не планируют размещать ядерное оружие на территории стран-членов НАТО, присоединившихся после 1997 года», — подчеркнул чиновник.