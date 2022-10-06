Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили в Праге открытие сухопутной границы для граждан третьих стран и грузоперевозки Армения-Турция.

На встрече лидеры двух стран также отметили важность прямых контактов и встреч на высоком уровне.

Главы Армении и Турции при этом коснулись процесса нормализации двусторонних отношений и возможных дальнейших шагов в этом направлении, а также затронули региональные вопросы, сообщается на сайте армянского премьера.