Заявление президента Украины Владимира Зеленского не было призывом к странам НАТО превентивно применить ядерное оружие против РФ. При этом он говорил про период до начала полномасштабного вторжения.

Об этом заявил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.

«Коллеги, вы немного далеко зашли со своей ядерной истерией и теперь слышите ядерные удары даже там, где их нет. Президент говорил о периоде до 24 февраля. Тогда нужно было применить превентивные меры, чтобы не позволить России развязать войну. Напомню, что единственные меры, о которых тогда говорилось, были превентивные санкции», — подчеркнул Никифоров.

Он также отметил, что шантажировать мир взрывами на ЗАЭС и намекать на использование ядерного оружия может себе позволить только Россия и от Украины таких призывов звучать никогда не будет.

При этом советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк подчеркнул, что интерпретация заявления Зеленского в качестве призыва к превентивному ядерному удару является очередным фейком россиян.

«Ни слова от Зеленского о превентивном ядерном ударе по России. Зеленский напомнил о российском ядерном шантаже и предложил миру превентивно очертить для России последствия и усилить удары по России – санкции и вооруженную помощь», — отметил Подоляк.