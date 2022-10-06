Турция продолжает предпринимать дипломатические шаги по урегулированию конфликта в Украине. Об этом заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган. По его словам, установление «самого худшего мира» будет лучше «продолжения войны».

«Хотя неприемлемые события на местах затрудняют нашу работу, мы продолжаем прилагать усилия по прекращению конфликта с верой в то, что даже самый худший мир лучше войны», — заявил Эрдоган на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Праге.

Эрдоган также отметил, что в Праге многие лидеры европейского политического сообщества высоко оценили дипломатические шаги Турции в урегулировании конфликта в Украине.