6 октября в Праге в рамках Саммита «Европейское политическое сообщество» проводится заключительное пленарное заседание в формате рабочего обеда.
В мероприятии принимает участие президент Азербайджана Ильхам Алиев.
6 октября в Праге в рамках Саммита «Европейское политическое сообщество» проводится заключительное пленарное заседание в формате рабочего обеда.
В мероприятии принимает участие президент Азербайджана Ильхам Алиев.
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