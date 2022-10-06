Региональная группировка войск Беларуси и РФ готова к развертыванию и выполнению задач по вооруженной защите союзного государства. Об этом заявил министр обороны Беларуси Виктор Хренин.

По его словам, войска уже выполняют задачи боевого дежурства в усиленном режиме.

“Также приняты необходимые решения и для обеспечения коллективной безопасности. Региональная группировка войск и сил Беларуси и России готова к развертыванию и выполнению задач по вооруженной защите Союзного государства», — пояснил Хренин.

Также глава Минобороны республики рассказал о формировании ударных группировок в соседних странах. По его словам, они могут стать основой для создания ударных группировок против России и Беларуси.