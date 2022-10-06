Мы реализуем наши энергетические проекты уже много лет. Проще говоря, текущая геополитическая ситуация в мире резко повысила спрос на наши ресурсы. Когда все наши проекты были готовы, потребность в газе в Европе возросла еще больше.

Об этом президент Ильхам Алиев сказал в интервью азербайджанским телеканалам в Праге.

Глава нашего государства сказал, что в этом году мы увеличим экспорт газа в Европу примерно на 30-40 процентов. Это требует огромных вложений: «Мы готовы на это пойти и идем. Согласно меморандуму, подписанному с Евросоюзом, в ближайшие годы мы планируем увеличить экспорт газа в Европу как минимум в два раза».