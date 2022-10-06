В Кремле отреагировал на призыв президента Украины Владимира Зеленского о превентивном ударе по России.

«На это должны обратить внимание все страны мира. А США, Британия и страны ЕС — особое внимание», — заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.

По его словам, «заявления Зеленского — ничто иное, как призыв к началу мировой войны».

Песков заявил, что США и Великобритания «де-факто руководят деятельностью Киева», и поэтому они должны нести ответственность за заявления Зеленского, считает Песков.