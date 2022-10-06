Конечно, мы высоко ценим то, что Европа пригласила Азербайджан на это мероприятие. Это новая платформа, обсуждения только начались.

Об этом президент Ильхам Алиев высказался в интервью азербайджанским телеканалам в Праге.

Глава государства отметил, что однозначного мнения о дальнейшей судьбе этой инициативы дать невозможно. Но в любом случае тот факт, что и Евросоюз, и принимающая Чехия пригласили Азербайджан в европейскую семью, говорит о том, что у этих отношений очень хорошие перспективы.