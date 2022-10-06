Как известно, состоялась первая встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении, и, на наш взгляд, прерывать этот процесс не следует.

Об этом президент Ильхам Алиев сказал в интервью азербайджанским телеканалам в Праге.

«В ближайшее время министры должны встретиться во второй раз, и мы предложили, чтобы после этого рабочие группы обеих стран собрались вместе и в течение нескольких дней работали над подготовкой текста мирного соглашения. Другими словами, это наше намерение», — сказал глава государства.