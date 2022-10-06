Я надеюсь, что мы постепенно приближаемся к миру. Я ценю работу Шарля Мишеля в этой области. Потому что, как вы знаете, в Брюсселе несколько раз проходили трехсторонние встречи, и каждый раз мы приближаемся к миру.

Об этом президент Ильхам Алиев высказался в интервью азербайджанским телеканалам 6 октября в Праге.

Отметив, что эта четырехсторонняя встреча была организована Шарлем Мишелем и Эммануэлем Макроном, глава государства сказал: «Во время этой встречи были обсуждены важные вопросы, и я думаю, что эта встреча также будет важна для достижения мирного соглашения. Контакты все еще продолжаются. Мы договорились встретиться снова после ужина. В любом случае, мирный процесс уже получил ускорение».