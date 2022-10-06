Президент Украины Владимир Зеленский призвал НАТО нанести превентивный удар по России в случае угрозы применения с ее стороны ядерного оружия. Об этом он заявил в ходе видеоинтервью Институту Лоуи в Австралии.

«Что должно делать НАТО? Исключить возможность применения Россией ядерного оружия. Но что важно, я еще раз обращаюсь к международному сообществу, как это было до 24 февраля: превентивные удары, чтобы они (россияне) знали, что с ними будет, если применят. А не наоборот — ждать ядерных ударов России, чтобы потом сказать: «Ах, ты так, ну, вот держи от нас!» — отметил украинский лидер.

