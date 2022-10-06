Глава Минобороны Израиля Бени Ганц дал указание военным структурам страны готовиться к росту напряженности на границе с Ливаном, включая как оборонительные, так и наступательные сценарии. Об этом сообщила в четверг пресс-служба израильского оборонного ведомства.

«Министр обороны Бени Ганц провел сегодня совещание по оценке ситуации совместно с начальником Генштаба Армии обороны Израиля, генеральным директором министерства обороны и главой оперативного управления. В свете развития событий вокруг переговоров о морской границе с Ливаном министр Ганц в ходе встречи дал указания оборонным структурам готовиться к любому сценарию, при котором произойдет рост напряженности на северном направлении, включая оборонительную и наступательную готовность», — говорится в сообщении.