В Москве состоялась двусторонняя встреча премьер-министра Азербайджана Али Асадова и вице-президента Ирана Мохаммада Мохбера.

На встрече, состоявшейся в рамках II Каспийского экономического форума в столице России, были обсуждены отношения между Азербайджаном и Ираном.

М.Мохбер сказал на встрече, что отношения между двумя странами развиваются. По его словам, договоренности и соглашения между двумя странами успешно реализуются.

Вице-президент Ирана отметил, что президент Ибрахим Раиси распорядился ускорить строительство дороги, которая соединит Восточный Зангезур и Нахчыван и пройдет через территорию страны.