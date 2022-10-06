Армения должна заставить Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) работать. Об этом спикер парламента Армении Ален Симонян заявил в четверг журналистам.

«Нам нужно, чтобы границу Республики Армения, которая является членом ОДКБ, не нарушал солдат другой страны… Представим, что некий условный противник нарушил границу России, из-за чего город Сочи опустел. У меня риторический вопрос: вы можете представить себе подобную ситуацию?» – цитирует его слова ереванский «Спутник».

По его словам, в нынешней ситуации важны территориальная целостность и безопасность Армении.

«Мы должны заставить ОДКБ работать. Мы настояли на том, чтобы прозвучало заявление, сейчас ждем, как минимум, политической оценки», — сказал спикер парламента Армении.

Вместе с тем, по его словам, одной оценки Армении мало, и Ереван не будет дожидаться какой-то одной стороны для обеспечения своей безопасности, на это нет ни времени, ни возможности.

«Хватит, сколько ждали», — добавил Симонян.