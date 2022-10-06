Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу объявил о новых назначениях глав зарубежных дипмиссий и представительств.

Так, турецкий дипломат Шакир Озкан Торунлар назначен послом Турции в Тель-Авиве. Этот дипломат возглавлял Генконсульство Турции в Иерусалиме в период с 2010 по 2014 гг, а также турецкое посольство в Нью-Дели (с января 2017 по май 2021 годы), передает «Анадолу».

Пост постоянного представителя Турции при ООН занял замминистра иностранных дел Седат Онал, постоянного представителя Турции при ЕС — заместитель министра иностранных дел Фарук Каймакчи и постоянный представителя Турции при НАТО – турецкий дипломат посол Зеки Левент Гюмрюкчу.

В числе прочих сменились главы дипмиссий в Душанбе, Астане и Вильнюсе.

Турецкое посольство в Таджикистане возглавит Умут Аджар, в Астане — Мустафа Капуджу, в Тегеране — Хиджаби Кырлангыч.