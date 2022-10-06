Центр большой дипломатии переместился в Прагу. Здесь уже прошли переговоры президента Азербайджана Ильхама Алиева с главой Евросоюза Шарлем Мишелем. А теперь стартовала неформальная встреча президентов Азербайджана и Турции Ильхама Алиева и Реджепа Тайипа Эрдогана с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Причем, судя по попавшим в прессу фотографиям, Пашинян уже в начале встречи выглядит явно «не в духе». И можно понять, почему. Слишком уж неравным выглядит «предпереговорный» расклад сил.

Азербайджан подошёл к встрече, имея в своем запасе впечатляющие результаты «энергетической дипломатии» на европейском треке, и прежде всего запуск интерконнектра Греция-Болгария. Заявления Урсулы фон дер Ляйен, что Азербайджан — надёжный партнёр, и что наша страна навсегда перекроила энергетическую карту Европы, формального отношения к посредничеству по Карабаху как бы не имеют, но оказывают на позицию ЕC куда большее влияние, чем, скажем, очередной доклад Amnesty International. И самое главное, 12-13 сентября Азербайджан добился крупного военного успеха. И продемонстрировал такой класс военной слаженности, что уже в Иране, как рассказывал Minval.az, решили включать задний ход. И вряд ли стоит напоминать, как президент Азербайджана умеет конвертировать экономический и военный успех в дипломатическое давление.

А вот Армения к пражским переговорам оказалась в очередном внешнеполитическом «тупике», из которого безболезненного выхода не просматривается.

Нет, конечно, планировали в Ереване целую «многоходовку». Рассчитывали продемонстрировать стремление выйти из-под московского покровительства, заручиться поддержкой Запада, запустили постановочное видео «расстрела пленных»… Но уже сегодня нет сомнений: очередной «рывок на Запад на коротком российском поводке» предсказуемо закончился ничем. Западные эмиссары, включая таких симпатизантов Армении, как Нэнси Пелоси, послали ясный сигнал: утром деньги — вечером стулья. То есть сначала выход из ОДКБ, а затем разговоры о помощи Запада. Евросоюз устами Борреля прямо обещал, что никаких санкций против Азербайджана не будет, а Урсула фон дер Ляйен за свои переговоры в Баку заслуживает похвалы. Очередной ереванский «флирт с Западом» только разозлил Москву. Фейковое видео с «расстрелом пленных» тоже не оправдало надежд: пара-тройка громких заявлений, требование расследования, которое Азербайджан уже начал — и ответный ход Баку с доказательствами реальных военных преступлений Армении. Тойво Клаар уже «сбалансировал»,свой скандальный твит. И тут уже речь идёт не о фейках и постановочных кадрах.

И теперь Пашиняну приходится вести переговоры в ситуации, когда дипломатических козырей у Армении не осталось. Военных — тем более. Понимать при этом, что «Железный кулак» за два послевоенных года только укрепился. И попасть под него второй раз — мало не покажется. И самое главное, Азербайджан уже не будет мириться с армянской тактикой торпедирования переговоров. И еще, похоже, в Армении все же нашлись военные эксперты, которые объяснили Николу Воваевичу, что означают для него и для Армении чисто военные итоги сентябрьского обострения. А значит, на переговорах придётся столкнуться с жестким давлением и не требовать чего-то, а оправдываться и умолять. И не факт, что получится. Словом, неудивительно, что Пашинян уже перед переговорами имел такой невеселый вид.

Отдел политики Minval.az