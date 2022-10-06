Встреча в Праге в рамках саммита глав государств Азербайджана и Армении с участием председателя Европейского совета Шарля Мишеля и президента Франции Эммануэля Макрона, а также встреча Пашиняна с президентом Турции Эрдоганом, несомненно, являются важными. Подготовительные работы в этом направлении шли, как на уровне глав МИД Азербайджана и Армении, так и на уровне спецпредставителей Армении и Турции. Однако вряд ли по итогам этих встреч будут подписаны документы, сводящиеся к достижению определенных договоренностей. Об этом Minval.az заявил депутат Милли Меджлиса, политолог Расим Мусабеков, комментируя вышеупомянутые встречи.

«В то же время хочу отметить, что пражская встреча может дать позитивный импульс шагам, которые были предприняты в ходе переговоров между главами МИД Азербайджана и Армении. После того, как к процессу урегулирования армяно-азербайджанского конфликта подключились США, был включен режим «дедлайна». То есть, в максимально короткие сроки необходимо согласование текста мирного соглашения и его подписания. Весьма вероятно, что в ноябре сего года окончательный текст может оказаться на столе переговоров с учетом обсуждений глав МИД Азербайджана и Армении, а также спецпредставителей. В случае, если стороны не придут к согласию по некоторым пунктам, то финальную точку в данном вопросе может поставить Брюссель», – сказал наш собеседник.

Расим Мусабеков также отметил немаловажный нюанс: Никол Пашинян уже объявил о том, что в решении армяно-азербайджанского конфликта так называемая проблема безопасности армян Карабахского региона присутствовать не будет.

«И я считаю, что этим признанием Пашинян устранил препятствие на пути подписания мирного соглашения»», — сказал депутат.

Отвечая на вопрос, насколько правильно верить в искренность Армении в подписании мирного договора, если накануне ВС Армении вновь обстреляли позиции Азербайджана, Расим Мусабеков сказал: «В политике, особенно, если это касается международных отношений, не всегда можно верить даже союзникам. Не говоря уже о том, что речь идет об Армении, с которой Азербайджан не достиг даже мира. Поэтому, верить в искренность не нужно».

Политолог также коснулся заявления Пашиняна, сделанного им вчера. Так, армянский премьер заявил, что есть определенное пространство для запуска диалога между «Нагорным Карабахом» и Азербайджаном. Мусабеков не считает данное заявление Пашиняна провокационным. И в нем нет ничего противоречащего интересам Азербайджана.

«Это граждане Азербайджана. Взбунтовавшиеся граждане, которые долгое время находились вне юрисдикции Азербайджана. И возвращение их в правовое поле – не одномоментный процесс. А для решения проблемы необходим диалог. И Азербайджан этот внутренний диалог готов вести. Баку сам будет определять, с кем и как вести диалог. Самое главное: речь идет не о переговорах, а о ДИАЛОГЕ», — сказал политолог.

Кроме того, по словам депутата, Пашинян фактически констатировал, что Армения открестилась от Карабаха, и вне процесса ведения диалога Баку со своими гражданами.

Фарид Теймурханлы