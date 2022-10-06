В целях обеспечения исполнения Указа президента Азербайджана от 13 мая 2022 года № 1677 утверждены перечень и тарифы медицинских услуг, оказываемых на платной основе, не входящих в перечень услуг по обязательному медицинскому страхованию населения, и медицинских услуг, оказываемых незастрахованным лицам подведомственными государственными медицинскими учреждениями Объединения управления территориальными медицинскими подразделениями.

Данный документ утвержден протоколом № 2 Наблюдательного совета TƏBİB.

Единые тарифные списки, касающиеся медицинских услуг, обеспечат подотчетность и прозрачность в отношении медицинских услуг, предоставляемых на платной основе.

Отметим, что все граждане страны могут бесплатно пользоваться 2550 медицинскими услугами, входящими в пакет услуг ОМС.

Для этого гражданам достаточно обратиться с удостоверением личности в любое государственное медицинское учреждение, находящееся в подчинении TƏBİB.