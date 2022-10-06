Азербайджанской стороне переданы тела шести азербайджанцев, убитых под пытками армянскими военными во время сентябрьских событий. Изображения азербайджанских солдат недавно были распространены в сети.

Об этом заявил начальник следственного управления Генпрокуратуры Немет Авазов на совместном брифинге Генеральной прокуратуры и Министерства иностранных дел по преступлениям, совершенным Вооруженными силами Армении и незаконными армянскими вооруженными формированиями против Азербайджана с 1988 года по сегодняшний день, сообщает Report.

Он напомнил, что следственная группа продолжает расследование в отношении других материалов, распространенных в социальных сетях.