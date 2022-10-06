В результате мероприятий, проведенных сотрудниками Физулинского районного отдела полиции, задержаны лица, пытавшиеся проникнуть без соответствующего разрешения на территории, освобожденные от оккупации и не полностью очищенные от взрывчатых веществ.

Об этом сообщили в Бардинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел Азербайджана.

Сотрудники полиции остановили на посту для проверки жителей района Хаяла Гулиева и Сахиля Рустамова, пытавшихся проехать на освобожденные территории. В ходе проверок было установлено, что у этих лиц нет соответствующих разрешений. В отношении них были составлены протоколы, которые затем направили в районный суд.

По решению суда X.Гулиев арестован на 10 дней, С.Рустамов — оштрафован в административном порядке.