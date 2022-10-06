Президент Кыргыхстана и Садыр Жапаров заявил, что в стране рады жителям России, которые решили приехать в страну за последнее время. Об этом сообщается в материале The New York Times.

«Это очень новое явление [приезд россиян] для нас», — подчеркнул Жапаров.

По словам главы государства, до этого более миллиона кыргызов трудились в РФ, и граждане соседнего государства могут свободно приезжать в Кыргызстан, устраиваться на работу.

Жапаров не знает, сколько россиян прибыло в Кыргызстан за последнее время, точных данных нет.

Также президент обратил внимание, что гражданам России, решившим на время приехать в Кыргызстан, не стоит бояться экстрадиции.