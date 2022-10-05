США предупредили, что Украине предстоит решающая битва за возвращение территории на юге страны до того, как наступит зима – если она хочет лишить Россию шанса укрепить свое влияние в регионе. Об этом 5 октября сообщило Financial Times, ссылаясь на официальные лица США.

В последние дни Вооруженные силы Украины добились быстрых успехов на фронтах. В Пентагоне заявили, что Киев должен «использовать свой импульс», чтобы оттеснить россиян, занимающих стратегические районы на юге Украины.

По словам члена комитета Сената США по иностранным делам, сенатора-демократа от штата Коннектикут Криса Мерфи, Украине нужно продолжать использовать свое преимущество. Он отметил, что катастрофа для Украины заключается в том, что Россия перекрывает доступ к воде от Мариуполя до Одессы. Источником «жизненной силы Украины» является именно ее доступ к Одессе, поэтому для ВСУ, заявил Мерфи, важно быть в «наступательной позиции, а не только в оборонительной» на юге.

Высокопоставленный военный представитель США сказал Financial Times, что если можно будет контролировать Херсон, то можно и помешать россиянам добраться до Одессы. При этом военные чиновники и аналитики заявили, что Украина может освободить Херсон с середины ноября.

Кроме этого, официальные лица США заявили, что украинским силам необходимо отбить юг у россиян до зимы, поскольку земля в регионе не промерзала в течение последних трех лет – это означает, что «местность скоро станет очень грязной».

В этих условиях обеим сторонам, пишет газета, будет трудно маневрировать, что вынудит их оставаться на основных дорогах, где они будут незащищены. По словам официальных лиц и аналитиков, грязь дает преимущество тем, кто защищает территорию, поскольку им не нужно перемещаться по суше.

При этом в США говорят о том, что, несмотря на низкий моральный дух россиян, Москва укрепила свои позиции на юге Украины, что делает любое наступление ВСУ более сложным.

Представитель НАТО заявил, что россиянам потребовалось много усилий и времени, чтобы окопаться немного иначе, чем на востоке Украины. По его словам, ВСУ потребуется «подавляющая сила, чтобы проникнуть туда».

Однако представитель министерства обороны США отметил, что российские войска испытывают трудности с инфраструктурой и материально-техническим обеспечением, необходимыми для доставки грузов в преддверии зимы, поэтому в Украине могут использовать это в своих интересах.