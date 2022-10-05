Азербайджанские диаспорские организации направили обращение в международные организации в связи с обнаруженным в селе Эдилли Ходжавендского района массовым захоронением.

Об этом говорится в сообщении Госкомитета по работе с диаспорой.

Отмечается, что проживающие в зарубежных странах азербайджанцы с возмущением восприняли новость об обнаружении массового захоронения.

«Мы оцениваем этот факт как разоблачение очередного военного преступления Армении. Азербайджанцы мира твердо заявляют, что для предотвращения совершения Арменией в дальнейшем подобных преступных деяний международное сообщество должно адекватно отреагировать на эти военные преступления, а виновные в них должны быть привлечены к ответственности. Мировое сообщество должно знать, что Армения проводит политику гуманитарной интервенции против Азербайджана.

Мы еще раз обращаем внимание ООН, Европейского Союза, Совета Европы и их институтов, других компетентных международных и региональных организаций на эти факты и требуем предотвращения военных преступлений Армении и привлечения к ответственности виновных в преступлениях против мира и человечности, совершенных в разное время на этнической почве. Мы призываем к немедленным мерам в правовой плоскости», — говорится в обращении.