Физулинский аэропорт, этот прекрасный конференц-зал в Агдаме, в целом работа, проделанная правительством Азербайджана в постконфликтный период в сфере градостроительства, достойны одобрения. Правительство Азербайджана строит блестящее будущее для своих граждан.

Об этом сказала исполнительный директор Программы ООН по населенным пунктам (UN-HABITAT) Маймуна Мохд Шариф во время выступления на Азербайджанском национальном градостроительном форуме, состоявшемся в Агдаме при совместном сотрудничестве Программы ООН и Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Азербайджана при организационной поддержке Университета АDА.

Она отметила, что главным является всесторонний охват развитием. «Конфликты доводят миллионы людей во всем мире до черты бедности. В 2021 году 81 миллион человек был вынужден покинуть свои дома именно из-за угрозы насилия, опасности, а также из-за изменений климата», — сказала Маймуна Мохд Шариф.